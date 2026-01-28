Zamora, Mich.- 28 de enero de 2026.- Tras varias horas de agonía en la sala de urgencias de un nosocomio privado, finalmente perdió la vida el hombre que recibió un balazo en la cabeza, presuntamente disparado por su pareja, en esta ciudad de Zamora.

Es de recordar que la agresión se reportó el pasado martes en un domicilio de la calle en la calle Salamina del Fraccionamiento Acanto II, donde quedó gravemente herido Raúl V., N., de 30 años de edad, mimo que fue trasladado por familiares a un hospital, donde posteriormente pereció.

En el citado inmueble fue detenida por la policía Ana Karen C., C., de 31 años de edad, esposa del agraviado, ya que familiares la señalaron con la responsable del ataque. En el lugar también fue asegurada el arma homicida.

Personal de la Fiscalía General del Estado al tener conocimiento del deceso, acudió al nosocomio para realizar el levantamiento del cadáver, mientras que se continúan con las investigaciones correspondientes.