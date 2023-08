Michoacanas y michoacanos cierran filas en torno a Marcelo.

Morelia; Michoacán, a 23 de agosto de 2023.

El progreso implica avance tecnológico, y sólo Marcelo Ebrard Casaubón ha puesto esta herramienta como prioritaria en temas de salud, seguridad, economía y atención a las mujeres, exponen ciudadanas y ciudadanos.

El avance tecnológico debe utilizarse a favor de la ciudadanía, porque de no hacer puede ser contraproducente, como ocurre hoy en algunos tópicos de la delincuencia organizada, expuso Anett Atziri Bolaños Reyes, ciudadana experta en investigación criminalística, quien exhibió que las instituciones judiciales están rebasadas en combate y prevención a la delincuencia por no actualizarse en tecnología, mientras la delincuencia sí se está a la vanguardia, comparó.

“Por eso apoyamos a Marcelo Ebrard, el Plan Ángel en seguridad debe ser aplicado sin demora, la tecnología ya existe y mientras las instituciones como fiscalías o de seguridad pública no estén a la vanguardia, México seguirá cediendo terreno ante la inseguridad”, explicó la criminalista.

Invitados por el coordinador de Marcelo Ebrard en Michoacán, Bernardo Aguilar, ciudadanas y ciudadanos de distintos sectores sociales, ofrecieron su visión desde el rubro en el que esperan una continuidad de la Cuarta Transformación, insistiendo que ésta debe estar a la vanguardia y acorde a las necesidades del campo, la salud, las mujeres, la educación y la economía.

El empresario uruapense Carlos Bautista Tafolla, socio de Cafeterías y Heladerías Urani, manifestó que al buscar inversión extranjera lo que Ebrard Casaubón está proponiendo es convertir a México en un socio líder a nivel internacional, “es salir a buscar formas diferentes de hacer crecer la economía nacional, y si se quiere una continuidad basada en los principios de la Cuarta Transformación, él está demostrando que tiene propuestas de altura internacional, responsables con el medio ambiente y necesarias”, fijó.

La maestra Eufemia Embriz Chávez, rescató las bondades que para mujeres como ella tiene el Pasaporte Violeta que propone el ex canciller, “para amas de casa como nosotras, que no tenemos trabajo y que no estamos en la clasificación de 65 y más, es casi imposible encontrar un trabajo, por eso, cuando escuché que hay una propuesta de apoyo económico de 3 mil pesos mensuales, entendí que con ese impulso tendríamos oportunidad de formalizar o crear un negocio personal, además de mejores atenciones en salud y en transporte especial que se propone para que viajemos seguras”, detalló ciudadana la invitada.

Finalmente, Bernardo Aguilar Cerró el encuentro con os medios de comunicación invitando a toda la ciudadanía a manifestar un voto consciente, fundamentado en valores y propuestas que significan un mejor futuro para México, además de invitar a denunciar el posible abuso de funcionarios o desvío de programas sociales que se estén malversando para favorecer a otros personajes, exhortó el coordinador de Marcelo en Michoacán.