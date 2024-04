Michoacán | Tribunal Electoral declara inexistencia de conductas denunciadas en contra de un funcionario público.

Morelia, Michoacán, 24 de abril de 2024.- El Pleno del Tribunal Electoral del Estado (TEEMICH) presidido por Yurisha Andrade Morales, celebró Sesión Pública en la que las Magistraturas resolvieron declarar inexistentes las conductas atribuidas en contra de un funcionario público, ello, al resolver el Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave TEEM-PES-023/2024, así como la inexistencia de la responsabilidad del Partido Acción Nacional por culpa in vigilando.

Lo anterior, se determinó así, pues no se acreditaron los actos anticipados de campaña, la promoción personalizada de la imagen del denunciado con fines electorales, el uso indebido de recursos públicos, ni la afectación al principio de equidad en la contienda.

En el segundo punto del orden del día correspondiente al Asunto Especial TEEM-AES-002/2024, las Magistraturas determinaron desechar de plano la demanda, al considerar que los actores no cuentan con un interés jurídico que justifique el análisis de fondo de sus planteamientos, toda vez que no existe documento alguno, ni elemento probatorio, con el que demuestren que el acto que combaten les cause algún perjuicio a sus derechos políticos-electorales y, por lo tanto, tengan que ser restituidos en sus derechos que dicen vulnerados.