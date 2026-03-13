Celeste Ascencio respalda la propuesta de reducir el costo de los congresos locales y llama a actuar con congruencia en el uso de los recursos públicos.

Ascencio Ortega, afirmó que la transformación de la vida pública del país exige congruencia y reiteró que desde hace tiempo ha señalado que Michoacán cuenta con uno de los congresos locales más caros de México.

Celeste Ascencio recalcó que la austeridad republicana debe comenzar por quienes ocupan cargos de representación popular, especialmente en un momento en el que a nivel nacional se discuten mecanismos para reducir el costo de las instituciones públicas.

En ese sentido, respaldó la propuesta planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para disminuir el costo de los congresos locales en todo el país y fortalecer el principio de austeridad republicana.

“Si creemos en la transformación de la vida pública, también debemos revisar con honestidad cómo se están utilizando los recursos en los congresos locales”, expresó.

Ascencio Ortega explicó que el Congreso del Estado de Michoacán cuenta para 2026 con un presupuesto de 1,209 millones de pesos, lo que representa aproximadamente 30.2 millones de pesos por legislador, colocándolo entre los congresos más costosos del país.

Ante este escenario, Celeste Ascencio, llamó a reflexionar sobre el uso responsable de los recursos públicos.

“Los representantes populares, y particularmente quienes formamos parte de Morena, tenemos la responsabilidad de poner el ejemplo en el uso responsable de los recursos públicos”, señaló.

Finalmente, destacó que la austeridad republicana no puede quedarse únicamente en el discurso.

“El dinero público es del pueblo, y administrarlo con responsabilidad también es parte de la transformación”, concluyó.