Morelia, Michoacán, 10 abril de 2026.- Dentro de las estrategias nacionales para fortalecer la competitividad turística del país, la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, presentó el distintivo “México Anfitrión”, iniciativa a la que Michoacán se suma con el objetivo de elevar la calidad en los servicios turísticos de cara a los grandes eventos internacionales de 2026.

El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, informó que se impulsa la participación de las y los prestadores de servicios del estado en este programa, el cual busca reconocer a quienes destacan por su hospitalidad, profesionalismo y compromiso con la identidad cultural que distingue al “alma de México”.

“Quienes pueden participar son prestadoras y prestadores de servicios turísticos del sector hotelero, restaurantero y establecimientos de alimentos y bebidas. Para tener mayores detalles se puede pedir información directa a Sectur federal a través de los correos actovarf@sectur.gob.mx y adurbinav@sectur.gob.mx, o bien, al teléfono: (55) 3002 6300, extensiones 4420 y 4422”, señaló el funcionario estatal.

“México Anfitrión” permitirá visibilizar el esfuerzo del sector turístico michoacano por ofrecer servicios de excelencia, al tiempo que impulsa la mejora continua mediante capacitación en áreas clave como atención al cliente, idiomas y sostenibilidad.

Entre los principales beneficios para quienes obtengan este distintivo destacan: diferenciación competitiva dentro del mercado turístico, fortalecimiento en la calidad del servicio, acceso a procesos de capacitación continua, promoción de la identidad cultural y el sentido de pertenencia, y mejora integral en la experiencia de las y los visitantes.

La Sectur Michoacán hace un llamado a hoteles, cocineras y cocineros tradicionales, restaurantes y demás prestadores de servicios turísticos a sumarse a esta iniciativa, que representa una oportunidad para fortalecer la hospitalidad que distingue a la entidad.