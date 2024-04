Michoacán | Juan Carlos Barragán solicitó licencia como diputado local

°Pide que todas y todos quienes aspiren a la reelección se separen de sus cargos para garantizar la equidad de la contienda

Morelia, Michoacán, 09 de abril de 2024.- Congruente con los principios de la Cuarta Transformación, el diputado Juan Carlos Barragán Vélez solicitó licencia a su cargo de elección popular en el Congreso del Estado.

Aunque la ley le permite mantenerse en su cargo, Barragán, aseguró que esta determinación la tomó para garantizar un proceso equitativo que va a requerir que las candidatas y candidatos estén en igualdad de condiciones.

“Todas y todos quienes busquen la reelección del cargo deberían solicitar licencia, porque ni modo que no vayan a usar el vehículo oficial, no vayan a acudir a la oficina o no vayan a estar en los eventos de sus municipios”, mencionó.

Juan Carlos Barragán es considerado el primer diputado en la historia del Congreso de Michoacán en presentar más de 210 iniciativas de las cuales más de 50 fueron aprobadas, entre las que destacan: