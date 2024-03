Michoacán | Brigadistas combaten incendio forestal en cerro de la Cruz, en Acuitzio

• La quema se reactivó debido al cambio en las condiciones climáticas

Acuitzio, Michoacán, 30 de marzo de 2024.- Debido al cambio en las condiciones climáticas, se reactivó el incendio en el cerro de la Cruz, en el municipio de Acuitzio, donde ya se encuentran brigadas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para combatirlo.

De acuerdo con el Centro Estatal de Manejo del Fuego, desde la madrugada de este sábado brigadistas realizaron labores para sofocarlo, informó la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom).

En esta temporada se recuerda a la población no encender fogatas en áreas boscosas, no arrojar por la ventanilla del vehículo cerillos o cigarros encendidos y no quemar la basura o residuos sólidos en el bosque.

En caso de observar un incendio forestal, solicita dar aviso lo más rápido posible a las autoridades correspondientes, para ello pone a la disposición los números telefónicos 443 847 6418 o 911.