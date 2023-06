Michelle Salas revela la incógnita sobre la asistencia de Luis Miguel a su boda y si la acompañará al altar

Hace un mes, Michelle Salas sorprendió al anunciar su compromiso con Danilo Díaz después de meses de especulación sobre su anillo de compromiso. A medida que se acerca el día de su boda, surge la pregunta de si su padre, Luis Miguel, asistirá al evento y si la acompañará al altar.

Recientemente, Michelle Salas tuvo un encuentro con varios medios de comunicación, quienes le preguntaron sobre los planes para su boda con Danilo Díaz. Como era de esperar, una de las preguntas que surgieron fue si Luis Miguel estaba invitado.

“Todos mis familiares están invitados a la boda, así que sí, están en lo correcto”, respondió la hija de Stephanie Salas.

Otra cuestión que abordó la modelo fue si había considerado la posibilidad de que su padre la llevara al altar, un momento sin duda especial en cualquier boda.

“Bueno, no lo sé. La verdad es que aún no lo he pensado, estoy inmersa en la emoción de todo lo que acaba de suceder”, comentó Michelle en respuesta.

A medida que el día de la boda se acerca, los seguidores de Michelle Salas y los fanáticos de Luis Miguel estarán ansiosos por descubrir si el reconocido cantante estará presente en este importante evento en la vida de su hija.”

En lo que respecta a los pormenores del esperado día, Michelle Salas fue cautelosa al dar demasiados detalles, aunque dejó en claro que está muy ocupada organizando su boda y lidiando con asuntos laborales.

“No tienen idea… entre el trabajo y los preparativos de la boda, aquellas que ya se han casado saben exactamente a lo que me refiero”, comentó con complicidad.