Memo Valencia afirma, “nadie me puede quitar, ahí vamos a estar les guste o no les guste y vamos a tomar las decisiones en el próximo proceso electoral”

Apatzingán, Mich., a 18 de marzo de 2023. “El trabajo del PRI debe ser estructural, por ello tenemos que ir a los Seccionales que durante mucho tiempo fueron olvidados y por esa razón tenemos que dignificar a lo más importante que tiene nuestro partido: su militancia”, señaló el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Memo Valencia Reyes.

De gira por Apatzingán, el líder estatal recordó que el Revolucionario Institucional estuvo muchos años en el ánimo de la sociedad porque hacía suyas las demandas de la gente.

“A varios se les olvidó y les ganó la soberbia y arrogancia, no recibían ni a sus amigos y dejaron de lado las necesidades del pueblo”, comentó.

Valencia Reyes destacó que el trabajo principal es ir puerta por puerta, trabajar a ras de tierra e invitar a la gente a votar por el PRI, porque siempre fue el que le daba seguridad y tranquilidad a nuestro país.

Además, aclaró que fue electo como dirigente en Michoacán por un periodo de cuatro años, por lo que no pueden removerlo del cargo que desempeña actualmente.

“Nadie me puede quitar, ahí vamos a estar les guste o no les guste y vamos a tomar las decisiones en el próximo proceso electoral y lo digo para disipar dudas, a mí no me designó nadie, resulté electo de un proceso estatutario”, señaló.

Asimismo, aseguró que para el próximo proceso electoral el PRI está abierto a una posible coalición, pero sin soberbia, sin arrogancia y haciendo válido el trabajo que se hace en las colonias y en los Comités Seccionales.

“Nosotros vamos a llevar la batuta y por encima de cualquier interés está el de México y eso nos debe llevar a buscar coincidencias; no habrá ninguna candidatura al margen de la voluntad de las y los priistas, eso sí, siempre con los mejores perfiles, no solo porque son amigos y compadres”, indicó.

En ese sentido, dijo estar abierto al diálogo con los dirigentes de Acción Nacional y a quien en un futuro esté al frente del PRD, para buscar coincidencias, porque por encima del interés de partidos, está el de nuestro país.

“El actual dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), no es un interlocutor válido, no tendré una sola plática con él y, por otra parte, la política se hace en territorio, de abajo hacia arriba y así se construyen las candidaturas porque hay algunos que ya se sienten ni siquiera candidatos, se sienten senadores”, enfatizó.

Memo Valencia montó una guardia de honor en el Monumento a Lázaro Cárdenas, donde colocó una ofrenda floral.

Estuvieron presentes, el diputado local y dirigente de la Confederación Nacional Campesina en Michoacán, Felipe Contreras Correa; el secretario de Atención para Municipios en Oposición, Sergio Ochoa Vázquez; el presidente y la secretaria general del Comité Municipal, Flavio Garza y Laura Iveth Cárdenas Hernández; la secretaria adjunta de la Secretaría General del CDE, Mónica Sánchez Cachú; la regidora de Buenavista, Saraí Espinosa Martínez; el regidor de Morelia, Elihú Tamayo Chacón; y la dirigente del IRH en el municipio, Yudit Vázquez.