MICHOACÁN7Redacción Múgica, Mich.- 30 de enero de 2026.- Dentro de un vehículo y frente al Hospital Integral de Nueva Italia, falleció un hombre, mismo que a decir de la policía presentaba múltiples heridas ocasionadas con arma blanca.

Durante la madrugada de este viernes, en el número de emergencias se recibió una denuncia ciudadana alertando sobre una persona ensangrentada al interior de un auto frente al citado nosocomio, localizado en la colonia Libertad.Al sitio se trasladaron elementos de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil, mismos que al revisar confirmaron que se trataba de un masculino asesinado, con lesiones en el rostro, barbilla y cuello. La zona fue resguardada por los patrulleros y se solicitó la intervención de la Fiscalía Regional de Justicia para realizar los respectivos actos de investigación.

El ahora occiso fue identificado como José J. de 45 años de edad, originario del estado de Chiapas. Se presume que la víctima fue trasladada por algunas personas al sanatorio luego de ser agredido, pero en el trayecto pereció, sin embargo ya serán las autoridades competentes las encargadas de esclarecer lo sucedido.