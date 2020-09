Lanza SEE estrategia para disminuir el rezago educativo en Michoacán

Morelia, Michoacán; a 9 de septiembre de 2020.- Disminuir el analfabetismo en Michoacán, es uno de los objetivos que se plantean en el marco del Día Internacional de la Alfabetización, por lo que la Secretaría de Educación informó que trabaja para dar atención y reducir el rezago educativo en la entidad.



Ante ello, la SEE dio a conocer la estrategia titulada “Gradúate” con la que se estará dando atención a dicho fenómeno social mediante procesos de incorporación para la alfabetización, certificación de primaria, secundaria o bachillerato, mediante evaluaciones flexibles de ubicación de grado, así como la certificación de conocimientos para la productividad y capacitación para el trabajo (formal e informal).



Para lograrlo, se habilitará una plataforma de inscripción y se facilitarán entornos, circunstancias, método, procedimiento y evaluaciones para certificar los niveles, a través del reconocimiento de los saberes adquiridos de manera autodidacta, por experiencia laboral o durante el acompañamiento a los hijos en la pandemia, a través de una evaluación de ubicación de grado que permita reconocer su mérito y aprendizajes.



Aunado a ello, la SEE informó que existen los Centros de Educación Básica para Adultos (CEBA), instituciones creadas para atender parte del rezago educativo mediante un servicio dirigido a personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir o que no han concluido su educación básica; así como un programa para niños que por alguna circunstancia tuvieron que abandonar la educación primaria.



Dicho servicio se da en 46 municipios que albergan a 163 centros escolares aglutinados en 15 zonas escolares, donde laboran mil seis trabajadores de la educación, todos ellos profesionistas diversos, quienes anualmente atienden a una población promedio de 600 personas en alfabetización 3 mil 500 en primaria y mil en educación secundaria.



Asimismo, se cuenta con los Centros de Capacitación para el Trabajo (CECAPS), en los cuales se brinda un servicio creado para atender otra necesidad de rezago social: la económica. Aquí se ofrecen diversos cursos/especialidades a la población mayor de 15 años que les permitan al término de ellos emplearse o auto emplearse y mejorar su situación socio económica. Actualmente la SEE opera un total de 27 centros de sostenimiento estatal con140 especialistas, en donde se imparten un promedio de 50 especialidades, todos ellos en 12 municipios y organizados en 3 zonas escolares, en donde se atienden anualmente a más de 3 mil demandantes de estos servicios.



La iniciativa privada también participa en este rubro y se tienen hasta el momento 143 centros en el estado, especialmente en las regiones de Zitácuaro, Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, Apatzingán; Lázaro Cárdenas, Zamora y la Piedad, atendiendo a una población anual que oscila entre los 9 mil 500 y 10 mil alumnos.



De igual forma, se imparte educación para adultos a través de las Misiones Culturales, las cuales han sido el estandarte de la educación y se han convertido en agencias de educación extraescolar. Hoy siguen atendiendo a la población mayor de 15 años en diversos cursos/especialidades y en la educación básica, sobre todo la alfabetización y la primaria.



Actualmente en el estado operan un total de 27 Misiones Culturales en igual número de municipios, en donde internamente se ubican en 54 comunidades mínimamente, organizadas en 5 zonas escolares (Morelia, Uruapan, Zamora, Zitácuaro y región costa) en donde laboran 266 trabajadores de la educación que atiende anualmente a un promedio de 185 en alfabetización, 310 en primaria, 80 en secundaria y 6 mil 450 en capacitación no formal para el trabajo, generando un desarrollo comunitario para más de 80 mil 000 personas.