Se suma CECyTEM a estrategia educativa por la permanencia escolar

Morelia, Michoacán, a 9 de septiembre de 2020.- Tras haber participado en la reunión virtual estatal de educación, presidida por el secretario de Educación en el Estado (SEE), Héctor Ayala Morales, en la que estuvieron presentes autoridades educativas, así como los titulares de las dependencias de educación Media Superior y Superior, el director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, (CECyTEM), José Hernández Arreola, refirió que el subsistema que dirige se suma a la estrategia educativa que puso en marcha la SEE.



Hernández Arreola refirió que el Colegio coadyuva y se suma a la estrategia educativa estatal con la donación de 10 computadoras para las y los jóvenes de la entidad.



El titular del CECyTE Michoacán, comentó: “Están listos y disponibles los 34 laboratorios de cómputo del mismo número de planteles escolarizados pertenecientes al Colegio para que las y los jóvenes de nuestro subsistema puedan hacer uso de ellos, así como estudiantes del nivel secundaria”.



Refirió que se tomarán las medidas sanitarias pertinentes para que los estudiantes puedan acudir, además que se establecerán horarios escalonados para mayor seguridad de la comunidad estudiantil que desee asistir y hacer uso de las herramientas tecnológicas y del uso de la internet para el buen desempeño de sus trabajos escolares.



La estrategia educativa que puso en marcha la SEE se desarrolla en cinco líneas: “Yo me sumo”, “Quédate en la escuela”, “Banco electrónico”, “Gradúate” y “Círculos de estudio”.



La estrategia busca promover un clima que favorezca el sentido de pertenencia de los jóvenes con su comunidad escolar para que en ella encuentren respeto, reconocimiento, seguridad, espacios de socialización, participación y altas expectativas de desarrollo académico y personal, así como implementar actividades para que los estudiantes se mantengan en la escuela y concluyan su trayectoria académica.