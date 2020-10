La violencia de género también incrementa las muertes por cáncer de mama

Morelia, Michoacán, a 19 de octubre de 2020.- En los últimos años el cáncer de mama se ha convertido en una de las primeras causas de muerte de mujeres en México. Realizarse un estudio a tiempo puede salvar la vida, sin embargo, la violencia de género se hace presente, cientos de mexicanas no se realizan su mastografía a tiempo porque sus parejas no se lo permiten.



“Llegué tarde a realizarme mi estudio, mi esposo no veía bien que otra persona pudiera tocar mi cuerpo”, es una de las expresiones que más repiten decenas de pacientes, principalmente de zonas rurales, reconoció la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), Nuria Gabriela Hernández Abarca.



Por ello, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la funcionaria pidió a la sociedad en general sensibilidad a un tema de salud que cada día mata a un promedio de 10 a 12 mujeres en nuestro país.



“Siempre será mejor prevenir que vivir con miedo eterno. Tócate, revísate, cuídate, el cáncer es curable si se detecta a tiempo”, pidió la funcionaria, quien actualmente se encuentra en proceso de remisión por cáncer de mama.



La funcionaria invitó a las mujeres y a la población en general a seguir esta tarde la transmisión en vivo del arranque de la campaña “Date el Tiempo”, que por tercer año consecutivo se realiza para concientizar sobre la importancia de realizarse una mastografía a tiempo.



“Hace más de 4 años, fui diagnosticada con cáncer de mama, la noticia fue devastadora para mí. En la vida hay decisiones difíciles por tomar, momentos difíciles que afrontar, retos difíciles de lograr y todo tiene que ver con la forma en la que los observamos”, recordó.



La campaña se realiza en coordinación con Grupo Citelis y con el apoyo de la Secretaría de Salud en Michoacán, para seguir la transmisión pueden conectarse este día en punto de las 17 horas a la página oficial de Facebook @SeMujerMich.