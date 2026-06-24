Este próximo ciclo escolar 2026-2027, inician las Licenciaturas en Periodismo, en Guitarrería, en Política, Gobierno y Gestión Pública, y en Estudios Estratégicos en Gestión Pública y Social, así como el programa de Profesional Asociado en Ciencias Aplicadas en Tecnología de Soldadura.

Dichos programas fueron creados en esta administración que encabeza la rectora Yarabí Ávila, con el objetivo de contar con una oferta educativa actual y acorde a las necesidades de la sociedad.

La Convocatoria de Nuevo Ingreso cierra mañana jueves de junio de 2025, inicia tu trámite en: www.umich.mx