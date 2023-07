La Secretaría de Cultura y Lotería Nacional resaltan la importancia del taller Gráfica Canera

A través del programa de Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura

del Gobierno de México y en un trabajo colaborativo con Lotería Nacional,

se ha dado impulso al taller de Gráfica Canera, un proyecto que tiene el

objetivo de terminar con los estigmas sobre la reinserción social de

personas privadas de la libertad y preliberadas del Centro de Reinserción

Social Varonil y Femenil de San José el Alto, Querétaro, a través de las

artes gráficas y los derechos culturales como medio para la reinserción

satisfactoria a la sociedad.



Es así como Lotería Nacional presentó el billete del Sorteo Superior

No. 2772 para visibilizar en una serie de 20 cachitos las obras realizadas

en el taller de Gráfica Canera, que son parte del juego de mesa

tradicional, titulado Lotería de Cultura Comunitaria y que da testimonio

de un proyecto constructivo e integrador en las vidas de quienes desean

plasmar arte y lograr la incorporación social.

En representación de la secretaria de Cultura del Gobierno de

México, Alejandra Frausto Guerrero, la subsecretaria de Desarrollo

Cultural, Marina Núñez Bespalova, destacó que el derecho a la cultura es

inherente al ser humano, por lo que abrir estos espacios para mostrar

estas creaciones ayuda a generar conciencia y a quitar estigmas.

“Aquí estamos hablando de artistas, no estamos hablando de

personas que han estado purgando una culpa o que han logrado salir, no

nos corresponde a nosotros juzgar qué es lo que movió a las personas a

terminar en un sitio como los centros de readaptación. Ante nosotros

ahora están artistas que están dentro o fuera de estos espacios, que nos

presentan una gran obra y que van a tener oportunidad de verla en

muchas manos, bolsillos, son coleccionables… Eso es el arte, así debe ser

el arte, algo que circule, que gire, que cree conciencia en quien lo está

viendo, o en quien lo está sintiendo”.

La subgerente de Mantenimiento de Lotería Nacional, Sonia Leticia

Martínez Patiño, señaló que las obras creadas en Gráfica Canera

permiten hacer una reflexión sobre cómo el arte puede transformar la

vida de las personas y conectar de manera humana con quienes lo

realizan, por ello, la emisión del billete del Sorteo Superior No. 2772 llevará

a los más de 12 mil puntos de venta en todo el territorio nacional la

premisa de que el trabajo artístico puede ser llevado a cabo desde

cualquier área de la sociedad.

Informó que el Sorteo Superior No. 2772 cuenta con un Premio

Mayor de 17 millones de pesos en dos series y la bolsa repartible es de 51

millones de pesos en premios, se celebrará el viernes 21 de julio a las

20:00 horas.

Al tomarla palabra, la directora general de Vinculación Cultural de

la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Esther Hernández

Torres, destacó que, a través de Lotería Nacional, Gráfica Canera puede

“pasar a la galería nacional más grande que hay en México”, a través de

todos los puntos de venta de los cachitos de lotería.

Agradeció a la secretaria de Cultura del estado de Querétaro,

Marcela Herbert Pesquera, ya que ha propiciado que el trabajo de este

colectivo sea visible. En ese sentido, agregó que el programa Cultura

Comunitaria en su línea Arte + Movilidad promueve el ejercicio de los

derechos culturales en la población penitenciaria en particular, “pero

también en todo el programa se promueve este derecho de ejercicios

culturales con aquellos grupos de personas y comunidades que

generalmente no tenían ni acceso, ni participación en la vida cultural y,

que hoy, son los protagonistas de uno de los programas más importantes

de la Secretaría de Cultura”.

Durante su participación, la secretaria de Cultura del estado de

Querétaro, Marcela Herbert Pesquera, manifestó que ha sido primordial

apoyar un proyecto que fomenta las aspiraciones de integración y el

trabajo artístico que se realiza en el taller de grabado de Gráfica Canera,

tanto del área varonil como el femenil de la Penitenciaría ubicada en San

José el Alto, donde se conjuga un ejercicio de diálogo con los materiales y

sus experiencias de vida.

Por su parte, en representación del comisionado estatal del

Sistema Penitenciario de Querétaro, Gustavo López Acosta, la directora

de Reinserción Social, Norma Leticia Azpelicueta, afirmó que plasmar en

los cachitos el arte de quienes están privados de la libertad es un

reconocimiento para las y los artistas, pero también una motivación de

seguir trabajando para que tengan una reinserción social efectiva.

Asimismo, agregó que la educación es un medio para el

crecimiento personal: “Para las y los artistas privados de la libertad este

día dejará una huella histórica que legarán a cada una de sus familias y a

las comunidades a las que pertenecen”.

El evento contó con la presencia de las artistas del taller Gráfica

Canera: Mirabel García Espino y Graciela Chávez, quienes coincidieron en

que las obras realizadas en este espacio artístico tienen un gran

significado al ser mostradas en todo el país a través de los billetes de

lotería, mismo que implica una valoración social al esfuerzo y aprendizaje

que han realizado.

Graciela Chávez, agradeció a Andrés Huitrón, quien es el

coordinador de Gráfica Canera, por la confianza: “Él no nos vio como todo

mundo nos ve, siempre hay el estigmatismo sobre la persona privada de

su libertad y él al tener la experiencia también, nos trató como humanos.

Gracias a él pudimos expresarnos (…) nos impulsó, abrió nuestra mente,

nos dijo: ‘no tengan miedo, expresen lo que sienten’”.

Finalmente, Chávez agregó: “Al arte a veces no le toman mucha

importancia, pero de verdad que es muy bueno, lo digo yo que hace años

pensaba muy diferente, hoy puedo decir que el arte es una forma de ser

libre”.

