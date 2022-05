La Santa Cruz, por Abelardo Pérez Estrada

Transformando

Por Abelardo Pérez Estrada

El 3 de mayo se celebra en nuestro Mexico mágico, el día de la santa cruz, con origen en la fe cristiana y como herencia de herencia de los españoles, dicen que hace 500 años Hernán Cortes, fue de primeros expedicionarios que levantaron cruces en referencia al proceso de evangelización que iniciaron en nuestro país, conmemorando el descubrimiento de la cruz en donde Jesucristo fue crucificado.

Esta celebración, la cruz específicamente, fue adoptada por los trabajadores de la construcción como patrona y protectora de las obras, curioso que sea el mismo día en que se cumple 1 años de aquella tragedia de infraestructura en la ciudad de Mexico, donde la línea 12 del metro se colapso y cobro la vida de 26 personas muertas y varias decenas de heridos.

Evidentemente este colapso no fue debido a los trabajadores de la construcción, sino a la mala planeación, corrupción, inexperiencia e impunidad que en la mayoría de las obras prevalece en este país

Se habla de falta de mantenimiento, mala calidad de materiales, malos trazos, hasta pernos defectuosos, lo cierto es que no hay forma de culpar al pasado ya que quedaría en Ebrard un presidenciable, Delgado presidente de Morena, o la actual Claudia Sheinbaum destapada por el presidente la sucesión presidencial 2024, aunque yo creo que no es mas que otro distractor y al final será otro López también tabasqueño, me refiero al actual secretario de gobernación Adán Augusto, el cual hace unos días ya recibió el clásico grito de apoyo “pre-si-dente …. pre-si-dente !!!!”, lo cual seguramente no cayo bien en los demás destapados, incluyendo al poco tomado en cuenta Monreal.

Haciendo un recuento, un año después, las victimas continúan desamparadas, porque algunas no pudieron volver a trabajar y como “casi” siempre que hay una desgracia en este país, los políticos en turno, se comprometen, muestran empatía, pero cuando deja de ser rentablemente político, lo delegan al abandono.

Un año después, sigue la línea 12 sin dar el servicio porque no se ha tenido la capacidad de ponerla nuevamente en funcionamiento, será que los constructores preferidos del presidente –me refiero al ejército— ¿están ocupados acelerando el tramo 5 del tren maya?

Otra “santa cruz” que cargamos es la nueva iniciativa de reforma que envió el presidente, llamándola reforma electoral, donde pretende en resumen, tomar el control del INE, eliminar a la oposición, quitándoles diputaciones de elección, cuando lo que debería cambiar es la fórmula y reglas de los plurinominales para que no se pierda la representación de las minorías, comparto la iniciativa de disminuir el financiamiento publico a los partidos para que únicamente sea para campañas, sin embargo mientras no se fortalezcan las leyes electorales y se elimine la impunidad, esto abrirá el camino al financiamiento privado e ilícito.

Esta iniciativa seguramente tampoco pasará y tendrá el mismo destino que la reforma eléctrica, lo lamentable es que la oposición con mas maromas que acuerdos la bloqueara, pero no mandara una contrarreforma que si mejore nuestras reglas en camino a una más madura democracia.

Para no olvidar:

Explicaciones pendientes de corrupción de los cercanos al presidente Medicinas que caducaron en las bodegas por no ser repartidas. Evaluación del manejo de la pandemia, ahora si van a vacunar hasta en los centros comerciales y no lo hicieron así desde el principio (siguen sin vacunas los mayores a 5 años) Los abusos, filtrados en redes, del fiscal Gertz, que como mínimo, opacan la impartición de justicia. Un largo etcétera

Insisto, ¡Es tiempo de los ciudadanos!!!, los que cargamos la santa cruz que nos heredan unos cuantos.

Abelardo Pérez Estrada

@abeperez

Empresario, analista político, Expresidente CANACINTRA