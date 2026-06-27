Uruapan, Michoacán, 27 de junio de 2026.- Ante más de dos mil personas reunidas en el salón El Centauro de Uruapan, el aspirante a coordinador de la Cuarta Transformación en Michoacán, Carlos Torres Piña, aseguró que la defensa de la soberanía nacional sólo puede consolidarse con un trabajo permanente y cercano a la ciudadanía, al afirmar que “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

Durante una asamblea informativa con liderazgos sociales, vecinales, productores, comerciantes, jóvenes y mujeres de la región, Torres Piña sostuvo que la organización territorial y el contacto directo con las familias son la base para fortalecer el movimiento de transformación y mantener vivo el respaldo a las causas del pueblo.

“Los gobiernos de la transformación han demostrado que cuando se gobierna de la mano de la gente se obtienen resultados. Uruapan ha sido testigo de ello con obras federales y estatales, hoy debemos seguir caminando juntos para defender la soberanía nacional desde el territorio”, expresó.

Torres Piña destacó que gracias al liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la región de Uruapan continúa fortaleciéndose con obras, programas y acciones que benefician directamente a las familias, impulsando el desarrollo, el bienestar y mayores oportunidades para la población.

Finalmente, Carlos Torres Piña convocó a la militancia y a la ciudadanía a intensificar el trabajo casa por casa para defender la soberanía nacional, fortalecer la organización social y seguir promoviendo la revolución de las conciencias, convencido de que la transformación sólo puede consolidarse con un pueblo informado, participativo y organizado.