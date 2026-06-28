Morelia, Mich.- Domingo 28 de junio de 2026.- Una camioneta chocó contra un árbol del camellón central del Libramiento Norponiente de Morelia. El percance únicamente dejó daños materiales, informaron fuentes de rescate.

El accidente se registró durante la tarde de este domingo, a la altura de la colonia Lago 3, frente a la colonia Lago 1. Varias personas reportaron la situación al número de emergencias 911 y solicitaron apoyo.

Posteriormente, al sitio acudieron agentes de Tránsito, quienes se encargaron de abanderar el incidente y realizaron el peritaje respectivo para determinar las circunstancias del hecho. Por último, el operador de una grúa efectuó las maniobras necesarias para retirar la unidad siniestrada.

AGENCIA RED 113