Zinapécuaro, Michoacán, a 04 de julio del 2026.- Como parte de su recorrido por los municipios de la entidad, el promotor para recuperar la grandeza de Michoacán, Octavio Ocampo, realizó una intensa jornada de trabajo en Zinapécuaro, donde sostuvo un encuentro con líderes comerciantes, recorrió el Mercado Municipal para dialogar con locatarias y locatarios, y concluyó sus actividades con una reunión con habitantes y alfareros de la colonia Las Tinajas.

Acompañado por Heriberto Huerta Piña, Ocampo reiteró que el propósito de esta gira es construir un proyecto cercano a la gente, basado en escuchar las necesidades de quienes todos los días impulsan la economía y el desarrollo de sus comunidades.

Durante el encuentro con comerciantes, destacó que las políticas públicas deben surgir del diálogo con la ciudadanía y no desde un escritorio.

“Los únicos que saben cómo está la situación son ustedes. La gente que conoce las necesidades del comercio, del campo y de la economía está aquí. Por eso estamos recorriendo Michoacán, porque queremos construir propuestas con la gente y no imponer decisiones desde una oficina”, expresó.

Posteriormente, recorrió el Mercado Municipal, donde saludó a locatarias y locatarios, escuchó sus planteamientos sobre los retos que enfrenta el comercio local y reconoció el esfuerzo diario de quienes mantienen viva la actividad económica de Zinapécuaro.

Más tarde, en la colonia Las Tinajas, sostuvo un diálogo con artesanas y artesanos alfareros, a quienes reconoció por preservar una de las tradiciones más representativas del municipio y contribuir al desarrollo económico y cultural de la región.

Octavio Ocampo afirmó que el movimiento para recuperar la grandeza de Michoacán se construye en el territorio, con cercanía y participación ciudadana.

Finalmente, invitó a las y los michoacanos a sumarse a este movimiento, convencido de que solo con unidad, diálogo y trabajo cercano a la ciudadanía será posible recuperar la grandeza de Michoacán.