Tarímbaro, Mich.- 4 de julio de 2026.- La pequeña Camila R., vio hecho realidad su sueño de convertirse en “Guardia Honoraria”, durante una ceremonia realizada en el cuartel de la 44/a Coordinación de Unidad de la Guardia Nacional, ubicadas en el municipio de Tarímbaro.

Camila fue distinguida de manera simbólica como parte de una actividad de proximidad social, que tiene como propósito fortalecer los lazos de confianza entre la ciudadanía y la Guardia Nacional, además de fomentar la cercanía con las familias a través de actividades de convivencia.

En el evento se realizó la lectura de la orden extraordinaria, además se instalaron módulos de proximidad social, donde los asistentes conocieron parte de las funciones que desempeña la corporación, acompañado de la exhibición de vehículos oficiales, un recorrido por las instalaciones, para concluir con un desayuno y la entrega de obsequios a la invitada especial.

Es de señalar que la ceremonia fue encabezada por el coronel de la Guardia Nacional José Rigoberto Avena Valencia, coordinador de la 44/a Coordinación de Unidad, acompañado por un oficial y 30 elementos de la corporación.

AGENCIA RED 113