En el marco de la Asamblea por la Soberanía Nacional, convocada por las referentes de Apatzingán, Brenda Molina Campos y Bárbara Ramírez Pedraza, la senadora Celeste Ascencio hizo un llamado a la militancia y a las y los simpatizantes de la Cuarta Transformación a fortalecer la organización desde el territorio y a compartir con la ciudadanía los resultados alcanzados por este movimiento.

Durante su intervención, destacó que la Transformación ha cambiado la vida de millones de personas, al recordar que 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, además del fortalecimiento de los apoyos al campo, las becas para las juventudes y los programas sociales que hoy son derechos constitucionales.

“La mejor manera de defender la Transformación es informar, organizar y caminar junto al pueblo. Cada una y cada uno de nosotros debe convertirse en un puente para que la verdad llegue a más personas”, expresó.

Asimismo, convocó a las y los asistentes a convertirse en el primer frente contra la desinformación promovida por quienes buscan frenar los avances del proyecto transformador, reiterando que la organización popular ha sido, desde el inicio, la mayor fortaleza del movimiento.

La asamblea reunió a liderazgos históricos y representantes de distintos sectores de la región. Entre ellos participaron las exdiputadas Maricruz Campos y Alma Griselda Valencia, así como el exdiputado Cuauhtémoc Montero, quienes coincidieron en reconocer la trayectoria de Celeste Ascencio como fundadora de Morena, su congruencia a lo largo de los años y la importancia de impulsar un relevo generacional que dé continuidad a los principios y valores del movimiento.

El encuentro concluyó con un llamado a mantener la unidad, fortalecer la organización territorial y seguir construyendo, desde el pueblo, la continuidad de la Cuarta Transformación en Michoacán.