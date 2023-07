La impactante figura de Antonela Rocuzzo en bikini captura la atención, desatando la reacción de Messi

La familia Messi está disfrutando de unas merecidas vacaciones antes de su próximo destino en Miami, donde Lionel se unirá al Inter de la MLS. Mientras disfrutaban de la playa, Antonela Rocuzzo compartió una foto luciendo un impresionante bikini, provocando una encantadora reacción por parte de Lionel.

Antonela cautivó a todos luciendo un elegante bikini rosa y compartió la imagen con sus más de 36 millones de seguidores en las redes sociales. Lionel respondió con emojis de una carita sonriente y un corazón, mostrando su admiración.

La publicación de Antonela generó una gran cantidad de comentarios, muchos de los cuales resaltaron el respeto que le tienen a la esposa de Messi.

“Leo está enamorado como nunca”.

“Mirar con respeto a la mujer del campeón del mundo”.

“No puedo evitar mirar a la mujer del 10”.

“Respeto absoluto a la mujer de un verdadero ídolo”.

“No voy a poner un corazón aquí porque le tengo un respeto absoluto a Messi”.

“No deberíamos mirar a la mujer de un Dios”.

“La perfección no existe… Oh, espera, no había visto esta foto”.

“Mejor que Georgina”.

“No hagan zoom, es la esposa del capitán, cuidado, ya los conozco”.

La playa es uno de los lugares favoritos de la familia Messi, y han sido captados disfrutando de ella en diferentes partes del mundo, compartiendo esos momentos a través de imágenes.

El Inter de Miami espera ansiosamente a Lionel Messi y su familia. Ante esto, el entrenador Gerardo Martino advirtió que tanto Messi como Sergio Busquets llegan a Florida para competir y no para vacacionar.

“A veces, asociamos Estados Unidos y Miami con vacaciones, pero no es así. (Messi y Busquets) Vienen a competir”, manifestó “El Tata”.

“Ellos vienen de ganar títulos mundiales y ligas españolas. No se relajarán. Van a competir porque lo llevan en la sangre”, agregó Martino.

El estratega tiene sus ojos puestos en la Leagues Cup y en la construcción del proyecto para 2024, ya que el Inter de Miami ha tenido un rendimiento irregular en la MLS.