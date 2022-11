La cinta 10 imperdibles Michoacán obtuvo el premio de Mejor Largometraje en el Ambrosia Food & Drink Film Festival de Moscú

Morelia, Michoacán, 23 de noviembre de 2022. El largometraje documental 10 imperdibles Michoacán, dirigido por Alejandro García Magaña, obtuvo el premio a Mejor Largometraje dentro delfestival Ambrosia Food & Drink Film Festival.

El pasado domingo 20 de noviembre se proyectó el documental michoacano en el Ambrosia Food & Drink Film Festival, que se llevó a cabo en Moscú, Rusia; evento que está dedicado exclusivamente a películas y videos centrados en la comida y bebida.

El filme dirigido por García Magaña, que tuvo su premier el pasado 15 de noviembre en Cinépolis Centro, se llevó el mayor reconocimiento dentro de la categoría de Mejor Largometraje, después de mostrar un viaje donde lleva al espectador por diferentes platillos michoacanos, apreciados por su técnica culinaria, importancia cultural y relación con el pueblo que representan.

Este documento audiovisual hace un recorrido por las regiones Purépecha, Centro, Norte y Oriente del estado de Michoacán, a través de entrevistas, testimonios y hermosas escenas de nuestro estado. Se puede apreciar la participación de grandes cocineras tradicionales como Blanca Villagómez, quien este 2022 obtuvo el reconocimiento coomo la Mejor Cocinera Tradicional, por la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (CANIRAC).

Durante 80 minutos, la película nos hace testigos de la elaboración y disfrute de un gaspacho moreliano, la olla podrida, el churipo, los chongos zamoranos, la morisqueta, el aporreadillo, las corundas, uchepos, las tortas de tostada, etc., imágenes que sin duda logran abrir el apetito a la audiencia.

Dentro del crew que se involucró en esta producción, podemos nombrar a grandes talentos michoacanos, como el cinefotógrafo Mariano Rentería Garnica, y el guionista y director, Adrián González Camargo.

Créditos del documental:

Productora KUTA Films

Productor Ejecutivo: Alejandro Hernández Torres

Productores: Alejandro García Magaña y Adrián González Camargo

Director: Alejandro García Magaña

Cinematografía: Mariano Rentería Garnica

Guion: Adrián González Camargo

Edición: Juan Carlos Rodarte y Daniel Ysi Zarco

Música Original: Víctor Morán, Luiso Méndez y Alex Garma

Biografía del director

Alejandro García Magaña, egresado de la carrera de Animación y Arte Digital por parte del Tec de Monterrey Campus Morelia. Ha trabajado en proyectos cinematográficos que incluyen producciones como Post Tene- bras Lux (Carlos Reygadas), Chiapas, el Corazón del Café (Alejandro González Padilla), entre otras, además para otros proyectos audiovisuales de algunas marcas dentro de la industria gastronómica locales (Morelia), nacionales e internacionales.

Filmografía

• Corvax (2009).

Director 2o Lugar Universitario. FERATUM Film Fest

• Post Tenebras Lux (2012). (Carlos Reygadas) Jr. Compositor VFX. Premiere en Festival de Cannes

• Chiapas The Heart of Co ee (2012). (Alejandro González) Compositor.

• El Hada de los dientes (2012).

Productor y Supervisor de VFX. Selección Oficial FERATUM

• Ciudad Capital (2013). (Agustín Bracho) Supervisor de Efectos Visuales. Sección Oficial FICM

• El Origen de las princesas (2022). (Adrián González Camargo) Supervisor de Efectos Visuales

• 10 imperdibles de Michoacán (2022). Director.