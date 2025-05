Durante la primera sesión de los trabajos de la segunda edición del seminario de capacitación “Jóvenes Legislando 2025”, la cual concluirá el próximo 7 de junio, Raúl Contreras Bustamante, jurista y exdirector de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, ofreció su ponencia “Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario”, en donde resaltó la necesidad de que la ciudadanía sea informada, participativa, exigente, a fin de desarrollar la democracia del país.

En la actividad impulsada por la Junta de Coordinación Política, encabezada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, a través la Dirección General de la Unidad de Capacitación y Formación Permanente de la Cámara de Diputados, que dirige Cynthia Murrieta Moreno, el jurista señaló que la esencia de las democracias es que las mayorías mandan.

Enfatizó que la vida de la democracia exige el respeto de las decisiones de la mayoría, porque así lo determina la Constitución; sin embargo, debe existir la convivencia y la tolerancia de los derechos de las minorías.

Apuntó que esta es la esencia de un país plural, en el caso del país, subrayó que “somos un país plural de 130 millones de habitantes, que cada uno es una inteligencia individual, cada uno tiene un proyecto de vida y cada uno quiere ayudar a que haya estabilidad social, pero también que se les respete como personas para vivir con dignidad”.

Expuso que el problema más difícil de la sociedad es determinar quién manda y quién obedece, una vez logrado esto se puede pasar a la organización, a la paz y todo. “Parece mentira, pero las relaciones humanas están caracterizadas por la violencia y por la fuerza física”.

Ante ello, agregó que los tres factores que mueven a las sociedades tan complejas como México es la inteligencia, la fuerza y la acumulación de la riqueza, es decir los ricos, Además, mencionó que donde hay violencia, esto representa un fracaso del Derecho, porque este concepto es la más importante creación de la humana.

Raúl Contreras, relató que el constitucionalismo tuvo como origen quitar la soberanía a los reyes para otorgársela a la ciudadanía, es decir los reyes, de ser soberanos, pasaron a ser mandatarios.

En este sentido, subrayó que en Europa todas las casas reinantes cedieron el poder a cambio de seguir quedándose como reyes, por lo que hoy “reinan, pero no gobiernan”. Además, la independencia de las colonias permitió la expansión del constitucionalismo, de ahí que este sea un modelo de control del poder político.

Otro elemento que el ponente resaltó fue la importancia del concepto de la libertad, el cual debe tener un equilibrio entre respetar los derechos individuales y al mismo tiempo el orden social, elemento fundamental para dividir al poder político.

En cuanto al derecho parlamentario explicó que es una rama del derecho constitucional que estudia cómo se organiza, se compone, se estructura, los privilegios que tienen los legisladores, el estatuto con el que se rigen, las funciones de un congreso, así como las relaciones que tiene el Congreso con los otros dos Poderes.

No obstante, dijo que los parlamentos hacen muchas más cosas que legislar, sino ser representantes de la ciudadanía y garantizar que se realicen “buenas leyes, porque si estas se procesan sin el debido análisis, discusión y consenso no generan los efectos que se prevé que van a tener y no duran mucho”.

Finalmente, indicó que la educación es el verdadero derecho humano que cambia vidas y es verdaderamente la única forma de salir de la pobreza. “Así que hoy ustedes en este seminario están haciendo lo adecuado que es estudiar y aprender”.