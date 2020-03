Konrado Álvarez opina: No encarezcamos los insumos y consumamos local

Morelia, Mich.- Sábado 21 de marzo de 2020.- La pandemia generada por el Covid-19 (coronavirus) ha causado que en muchos supermercados y tiendas de abarrotes los productos de limpieza, el gel antibacterial y el alcohol estén agotados, así como el papel higiénico, esto debido a compras de pánico hechas por la gente.

Este momento crítico es cuando más debemos hacer conciencia para combatir el coronavirus, tenemos que enfrentarlo con inteligencia y no encarecer los productos, realizar compras en línea y utilizar las múltiples aplicaciones que existen en el teléfono celular para adquirir alimentos y hacer pagos de servicios.

Las medidas que ha sugerido el gobierno michoacano de comprar local resultan una excelente recomendación ante lo que hoy vivimos, pues nos ayudarán muchísimo a apoyar la economía de la comunidad, de ayudar al prógimo, al vecino, al amigo que tienen misceláneas, fondas y otros negocios en los que podemos adquirir lo que ocupamos, ya que a la pandemia sobrevivirán las grandes cadenas comerciales sin ningún problema, pero los pequeños negocios están en peligro y hay que respaldarlos.

Actualmente el estado se mantiene en la red negativa por Covid-19, es decir, no tenemos casos de contagios, mientras que en el país ya hay 203. No se duda que en los próximos días haya reportes de infectados en Michoacán, debido a que la enfermedad en cuestión es muy contagiosa, sin embargo sí está en nosotros lograr que no se propague de forma desmedida.

Al coronavirus le ganaremos si le “echamos montón” y nos cuidamos unos a los otros: sana distancia, no saludar de beso, de mano ni de abrazo, desinfectar las áreas comunes y de trabajo, evitar los lugares concurridos, usar gel antibacterial y no caer en pánico.

Algunos comercios ya han adoptado medidas restrictivas sobre el número de personas que ingresan a ellos y la cantidad de productos que éstas pueden comprar para no encarecerlos y eso debemos aplaudirlo, pues ayudará en gran medida a que haya recursos para toda la población. Los bancos también se han sumado, no obstante tienen que ser más cuidadosos en que afuera las personas no se amontonen y cuiden la distancia que hay entre unos y otros.

Sigamos los consejos de #YoMeQuedoEnCasa y #UnidosContraElCoronavirus porque como lo he dicho en otras ocasiones, en estos tiempos es mejor “prevenir que lamentar”.

Konrado Álvarez/RED 113 MICHOACÁN