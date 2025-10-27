Pátzcuaro, Michoacán, 26 de octubre de 2025.- El presidente municipal Julio Arreola encabezó el Desfile Artesanal y la inauguración del Tianguis de la Noche de Ánimas Pátzcuaro 2025, uno de los eventos más representativos del municipio y de todo el estado, que reúne a más de 350 artesanas y artesanos de distintas regiones de Michoacán.

El Tianguis Artesanal, considerado uno de los más antiguos e importantes de Michoacán, permanecerá abierto del 25 de octubre al 3 de noviembre en la Plaza Vasco de Quiroga, donde los visitantes podrán disfrutar y adquirir piezas únicas elaboradas en ramas como alfarería, textil, madera, cobre, laca, joyería y fibras vegetales.

Previo a la inauguración, se llevó a cabo el Desfile de Artesanos, que llenó de color, música y tradición las calles del Centro Histórico. Participaron cientos de creadoras y creadores michoacanos, quienes mostraron con orgullo su identidad y el legado artesanal de sus comunidades, dando inicio a las celebraciones de la Noche de Ánimas 2025.

El alcalde, acompañado por autoridades municipales, diputados locales y federales, así como por la presidenta del DIF Municipal, Mtra. Andrea Rodríguez Rodríguez, expresó su alegría por retomar este desfile que había permanecido suspendido desde 2016. “Estamos muy contentos de volver a realizarlo. Tenemos que retomar todo lo bueno que en su momento se hacía y seguir fortaleciendo lo que nos da identidad como pueblo”, señaló Arreola.

Posteriormente, se realizó el corte de listón del Tianguis Artesanal de la Noche de Ánimas, donde el presidente municipal reconoció la dedicación y el talento de las manos michoacanas, pilares de la identidad cultural de Pátzcuaro y de todo el estado.

“Hemos luchado para que este siga siendo un tianguis verdaderamente artesanal. No es fácil, pero seguimos trabajando para que aquí se exhiba lo mejor del arte michoacano, hecho con manos que representan el alma de nuestra tierra”, destacó el alcalde.

Con estas celebraciones, Pátzcuaro reafirma su vocación cultural y su compromiso con la preservación de las tradiciones que han dado fama internacional a la región, fortaleciendo su papel como el corazón espiritual y artesanal de Michoacán.