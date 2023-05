Juan Carlos Barragán formaliza solicitud para exámenes de control y confianza.

Morelia, Michoacán, a 11 de mayo de 2023.-

A pesar de que el comisionado de seguridad de Morelia fue quien lanzó el reto, esté no se presentó

El diputado Juan Carlos Barragán Vélez, formalizó la solicitud ante el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza, para presentar los exámenes respectivos.

Lo anterior, tras el reto que lanzó el comisionado de Seguridad de Morelia, quien no acudió a la cita de algo que por ley debe presentar.

“Yo la verdad lamento esta situación, en nuestro caso aceptamos el reto porque pareciera que solo así el comisionado presentaría el suyo, aunque él si está obligado por ley hacerlos”, subrayó.

Barragán volvió insistir, en que presentar los exámenes le daría mayor credibilidad y certeza a la persona encargada de la Policía Morelia, ya que garantizaría que es capaz de ejercer ese cargo.

“Como queremos eliminar la inseguridad en Morelia, si quien coordina los esfuerzos por parte del municipio es una persona que se niega a presentar los exámenes de control y confianza, o peor aún primero dice que no los presenta porque no es policía, luego que, sí los presentó y después nos reta, pero no cumple su reto, ya no entiendo la lógica del comisionado”, subrayó.

Tras la solicitud, la dependencia estatal le fijará una fecha para presentar los exámenes, que consisten en pruebas médicas, toxicológicas, polígrafo, así como de situación patrimonial.