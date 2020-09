Invita SEE a conferencia virtual sobre apoyo a estudiantes para realizar tareas

Morelia, Michoacán, a 2 de septiembre de 2020.- En aras de promover experiencias por medio de diálogos con los padres de familia, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), informa que llevará a cabo todos los viernes a las 18:00 horas conferencias virtuales denominadas “Diálogos pedagógicos”.



Se realizarán a través de transmisiones de Facebook en vivo con expertos sobre diversos temas en educación, habilidades socioemocionales, hábitos, entre otros.



Es así que, la SEE invita a los padres y madres de familia a reservar el espacio el próximo viernes 4 de septiembre para presenciar desde su casa la conferencia “¿Cómo apoyar a mi hijo en las tareas y rutinas durante la contingencia? a cargo de la doctora Nelva Denise Flores Manzano.



Con esta información, se pretende concientizar a la ciudadanía respecto de las nuevas circunstancias de vida, que día a día nos enseña la epidemia COVID-19 y, con ello, poder retomar poco a poco las actividades cotidianas ante la Nueva Convivencia.



Estas actividades implementadas por la SEE forman parte del desarrollo educativo de las niñas, niños, jóvenes, madre y padres de familia ante esta nueva forma de vida.