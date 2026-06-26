Morelia, Michoacán, 26 de junio de 2026.- En Michoacán sí existe la persona favorita de Río Roma ¡y es su público! En un ambiente festivo, romántico y completamente familiar, cientos de jóvenes y adultos se reunieron en el Palacio del Arte para disfrutar del penúltimo concierto del Jalo Futbolero, donde las emociones estuvieron presentes de principio a fin.
José Luis y Raúl Ortega conquistaron el escenario con una presentación cargada de sentimientos, convirtiendo cada interpretación en una oportunidad para dedicar una canción, revivir recuerdos y celebrar el amor. Parejas, familias y grupos de amigos acompañaron cada tema con sus voces, creando una atmósfera de cercanía que hizo inolvidable la velada.
El concierto también fue una celebración por los 15 años de trayectoria artística del dúo, un recorrido musical que ha dado vida a canciones que forman parte de la historia de miles de personas. A lo largo de estos años, Río Roma se ha consolidado como uno de los referentes del pop romántico en México y Latinoamérica.
Temas como “Todavía no te olvido”, “Mi persona favorita”, “Por eso te amo” y “Me cambiaste la vida” hicieron cantar de principio a fin a un público entregado, que respondió con aplausos cada interpretación, confirmando una vez más el cariño que Michoacán le tiene al dueto.
Previo a su concierto, el dueto realizó una rueda de prensa en compañía de Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), quien recordó que se ha convertido en uno de los grupos favoritos del estado, mientras que ellos adelantaron que en julio comenzarán un nuevo tour llamado “A que no puedes cantar solo una”.
Para comenzar la noche, también se presentó Cristian Salguero, de Guatemala, quien por primera vez llegó al estado para recibir el cariño de las y los michoacanos, destacando su intención de probar la reconocida gastronomía de “el alma de México”, como las famosas carnitas.