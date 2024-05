Internacional | Hoy es el Día Mundial de Drácula

Uno de los personajes de terror más icónico de todos los tiempos es homenajeado cada 26 de mayo. Se celebra el Día Mundial de Drácula.

Este hombre inmortal que se convierte en vampiro ha inspirado innumerables películas y obras de literatura. Es por ello que se le rinde un merecido homenaje, por muy sombrío y espeluznante que parezca.

¿Quién no se ha aterrorizado alguna vez por las noches pensando que vendrá un vampiro con sus afilados colmillos a succionar sangre de nuestro cuello, hasta quedarnos secos? Pues tranquilos, es solo un personaje ficticio ¡Que alivio!

Drácula o Nosferatu fue un personaje creado por el novelista irlandés Bram Stoker en el año 1897, basado en una figura histórica real.

Stoker basó su novela de terror gótico en el príncipe Vlad III de Valaquia, originario de Rumanía. Tenía el apodo de Vlad El Empalador, debido a que fue muy cruel y despiadado con sus oponentes y las personas que lo traicionaban, torturándolos de las peores formas posibles.

Se estima que hubo más de 100.000 víctimas empaladas en los bosques rumanos. Esto sirvió de inspiración al escritor Stoker para la creación de su gran obra literaria “Drácula”, conectando a su personaje protagonista, el Conde Drácula, con el vampirismo.

Esta novela fue publicada el 26 de mayo de 1897. De allí la escogencia de la fecha para la celebración de este día mundial.

Es una historia ficticia de terror que refleja la lucha entre el bien y el mal, el presente y el pasado que se desarrolla en Rumanía, específicamente en los Montes Cárpatos de Transilvania. Era un ser ruin, despiadado y despreciable que se convertía en vampiro, acechando a inocentes víctimas en las noches para succionarles la sangre con sus grandes colmillos, logrando sobrevivir y rejuvenecer.

Esta icónica obra se ha asociado a varios géneros literarios: la literatura de vampiros, la ficción de terror y la ficción gótica. Ha trascendido del papel a la gran pantalla, destacándose grandes producciones de cine y televisión. Ello reafirma que Drácula es un poderoso personaje, que enaltece la cultura de los vampiros.

Filmografía sobre Drácula

Te invitamos a disfrutar los siguientes títulos de las mejores películas, documentales y series para televisión, con el legendario protagonista: Drácula. Disfrútalas con una gran ración de palomitas de maíz o golosinas y comparte en buena compañía:

• Drácula: The Original Living Vampire (EEUU. Director: Maximilian Elfeldt. Año 2022): la joven detective Amelia Van Helsing persigue al responsable de una serie de asesinatos espeluznantes contra mujeres jóvenes. Todas las evidencias apuntan al sospechoso: el Conde Drácula.

• Drácula (Reino Unido. Director: Mark Gatiss. Año 2020): miniserie de TV inspirada en el cónde Drácula, quien viaja desde Transilvania hacia Londres para saciar su sed de sangre humana.

• In Search of Dracula: (Reino Unido. Director: Nathan Landeg. Año 2022): en este documental Mark Gatiss se reúne con expertos, historiadores y trabajadores del cine de diversas épocas, en busca de la investigación original de Bram Stoker sobre este gran mito: Drácula.

• Dracula Reborn: (EEUU. Director: Attila Luca. Año 2015): tres periodistas viajan desde Vancouver a Transilvania, para descubrir la verdad sobre Drácula, a riesgo de perder sus vidas en esta terrorífica aventura.

• Dracula Untold: (EEUU. Director: Gary Shore. Año 2014): historia basada en Vlad Tepes, conocido como Vlas el Empalador. Fue un príncipe rumano que inspiró al personaje de Drácula, quien afrontó varios dilemas en su vida, convirtiéndose en un vampiro.

• Drácula: (EEUU. Director: Cole Haddon. Año 2013): serie de TV que muestra a Drácula, quien llega a Londres usando otra identidad: un empresario estadounidense. Planea vengarse de las personas que arruinaron su vida durante siglos, pero se enamora de una mujer parecida a la reencarnación de su esposa muerta.

• Dracula: The Dark Prince (Rumanía. Director: Pearry Reginald Teo. Año 2013): Drácula es un apuesto joven que ha sido traicionado por las personas más cercanas a él. Su venganza será implacable.

• Hotel Transylvania: (EEUU. Director: Genndy Tartakovsky. Año 2012): película animada que forma parte de una trilogía de pura diversión terrorífica. El conde Drácula es el dueño del lujoso hotel Transylvania, creado para proteger a los monstruos de los seres humanos. Vive con su joven hija, quien se enamora de un chico humano cuando ella cumple la mayoría de edad, unos 118 años.

Celebra este día raro y comparte información interesante sobre el Día Mundial de Drácula, en las redes sociales. (diainternacionalde.com)