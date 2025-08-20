En la Cámara de Diputados se instaló el Grupo de Amistad México-Costa de Marfil, que preside la diputada Mayra Dolores Palomar González (Morena), cuyo objetivo es forjar una relación de largo tiempo, cimentada en la fraternidad, la cooperación y la solidaridad internacional.

En su intervención, la diputada Palomar González dijo que este grupo buscará crear puentes de intercambio, cooperación y decisión compartida entre México y Costa de Marfil, avanzando en una estrategia integral de desarrollo que combina crecimiento económico, modernización de infraestructura y fortalecimiento de servicios básicos con una visión inclusiva y sostenible.

Comentó que Costa de Marfil ha demostrado gran dinamismo no solo en su economía sino también en el ámbito cultural, deportivo y turístico, para consolidarse como un actor regional abierto al mundo en el que han aprovechado el intercambio internacional como parte de progreso para su población

Dio a conocer el acuerdo para llevar a cabo una visita de trabajo a Jalisco donde sostendrán encuentros con el sector empresarial con el propósito de construir puentes económicos que beneficien el comercio regional y las inversiones entre ambas naciones. En este intercambio de expresiones de arte y cultura se pondrá en alto a nuestras naciones en el mapa global.

Agradeció al embajador Robert Ly Djerou la instalación del Grupo de Amistad y expresó su deseo de forjar una relación de largo tiempo, cimentada en la fraternidad, la cooperación y la solidaridad internacional; “que la historia siga escribiéndose con tinta de paz, respeto y avance compartido”.

A su vez, el embajador de Costa de Marfil, Robert Ly Djerou, se congratuló por la instalación del Grupo de Amistad y recordó que en 2025 Costa de Marfil y México celebran 50 años de relaciones diplomáticas.

Mencionó que la apertura de este espacio de dialogo permitirá consolidar la diplomacia parlamentaria con la colaboración entre ellos a través de visitas reciprocas e intercambio de experiencias sobre varios temas y la firma del convenio de colaboradores.

Añadió que nuestra historia es compartida y no es solo pasado sino un compromiso con el futuro, un futuro en el que la diplomacia parlamentaria abre nuevos caminos para hacer frente juntos y con firmeza los desafíos económicos y sociales de paz, seguridad internacional, protección del medio ambiente, igualdad de género, derechos humanos y prosperidad compartida.

Expresó su compromiso de trabajar con la presidenta y la embajada e hizo votos para que esta nueva mirada consagre un nuevo impulso a la cooperación económica y social, cultural, educativa, científica, agrícola, turística e industrial entre ambos países.