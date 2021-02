Instalan autoridades Consejo Estatal de Vacunación

Morelia, Michoacán a 10 de febrero de 2021.- La vacunación contra el COVID-19 es responsabilidad de todos y todas, aseguró el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, al encabezar la instalación del Consejo Estatal de Vacunación, donde hizo un llamado a trabajar de manera conjunta poniendo por delante el bienestar de la población.

“Hay que tener claro que vacunar es una responsabilidad de todos y todas, es un tema que si se politiza y más en etapa sensible como el proceso electoral, va a generar problemas. La salud tiene que ser un espacio neutral y tiene que estar a cargo del personal especializado, el personal médico con su liderazgo y experiencia” aseguró.

Ante el reto que representa aplicar la vacuna contra el virus que ha paralizado al mundo y con la finalidad de disminuir las muertes por su causa, el mandatario estatal aseguró que Michoacán está listo para sumar y participar con la infraestructura y experiencia de sus instituciones en salud.

“Nuestro personal de salud con reconocimiento nacional tiene décadas de experiencia en el manejo de estos programas y en jornadas de vacunación, no estamos empezando desde cero y esta etapa no puede ser la excepción, no podemos fallarle a la gente, debemos protegerlos a todas y todos. ” aseveró.

Por ello, confío que con la instalación del Consejo Estatal en Vacunación se logrará efectividad en el proceso de aplicación de dosis a la población.

“Estoy seguro que con el orden que le demos desde aquí, vamos a evitar confusiones y será con efectividad la vacunación a nuestra gente, que es lo que hoy necesitamos con urgencia”, puntualizó.

La secretaria de Salud en el estado, Diana Carpio Ríos, informó que la primera etapa de vacunación que refiere al personal de salud de la primera línea de contacto, se ha concluido de manera satisfactoria en el estado y la segunda etapa contempla vacunar al resto del personal médico de todo el país y a personas mayores de 69 a 80 años de febrero a abril del 2021.

“En Michoacán sabemos hacer el trabajo en equipo con todo el sector, esta vacunación implica un reto sin duda, pero con el firme propósito de erradicar el COVID-19, queremos que el siguiente año sea un año diferente para todas y todos”, refirió.

Diana Carpio explicó que la estrategia de vacunación en Michoacán se integrará con la coordinación de las ocho jurisdicciones sanitarias estatales y las 13 regiones de la Secretaría del Bienestar en Michoacán.

Finalmente, el secretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo, reconoció que las medidas sanitarias implementadas han dado resultado, ya que de casi 130 hospitalizados en Morelia, al día de hoy se registran 86, sin embargo, no es momento de bajar la guardia.

“Debemos seguir acatando al pie de la letra todas las medidas sanitarias, es lo que nos ha permitido ir poco a poco rompiendo la cadena de contagio”, concluyó.

El Consejo Estatal de Vacunación quedó integrado por presidentes municipales de las 13 regiones del estado, las secretarías de Gobierno, Salud y Seguridad Pública Estatal, la Coordinación General de Comunicación Social del Estado, Sedena, la 21 Zona Militar, Guardia Nacional, la Marina, Secretaría del Bienestar, IMSS, ISSSTE, así como organizaciones interreligiosas, civiles y empresariales.