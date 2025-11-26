Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre de 2025.- Con el objetivo de acercar servicios de salud e impulsar la cultura de la prevención de enfermedades, así como fomentar el bienestar físico y mental entre la comunidad nicolaita, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) pusieron en marcha la Feria de la Salud, que se realizaró hoy y continuará este jueves 27 de noviembre.

La coordinadora de Proyectos Transversales y de Responsabilidad Social Institucional, Rubí Rangel Reyes indicó que esta acción se realiza atendiendo a la instrucción de la rectora Yarabí Ávila González, en colaboración con la SSM, “por supuesto que también impactará en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, yo creo que todas estas acciones que tienen que ver con responsabilidad social abonan”.

Precisó que la Feria de la Salud se realizará este 26 y 27 de noviembre en los pasillos de los edificios A, B y C de Ciudad Universitaria, en un horario de las 11:00 a 16:00 horas buscando brindar acceso amplio y oportuno a la mayor parte de la comunidad universitaria tanto del turno matutino como del vespertino, con la instalación de diversos módulos que estarán dando información y servicios enfocados en la prevención de enfermedades y en la atención integral de la salud física y mental.

Agregó que entre los servicios que se estarán ofreciendo para fortalecer la cultura del autocuidado se encuentran módulos de vacunación contra COVID-19, influenza y doble viral, así como asesoría sobre nutrición y alimentación saludable, salud bucal, salud reproductiva, prevención de accidentes, así como salud mental, que dijo, es un tema importante que la UMSNH ha estado trabajando de manera intensa en esta administración.

Con esta iniciativa, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo reitera como una de sus prioridades la promoción del bienestar integral de su comunidad, con la convicción de que una población estudiantil sana se refleja en un mejor desempeño académico y en un entorno universitario más fuerte y saludable.

La funcionaria invitó a las y los estudiantes, docentes y administrativos a que se acerquen a los módulos y aprovechen los servicios que se brindan de manera gratuita.