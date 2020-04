Incremento salarial fortalece frente de apoyo ante COVID-19

Morelia, Michoacán, a 16 de abril de 2020.- El incremento de un 60 por ciento al sueldo de doctoras, doctores, enfermeras y enfermeros fortalece el frente de apoyo que atiende el COVID-19 en Michoacán y representa la dignificación laboral que los trabajadores habían esperado por décadas, aseguró Josefina Molina Ponce, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores y Profesionales de Salud.



“Le agradecemos enormemente el trabajo hecho al gobernador y a la secretaria de Salud, porque han hecho una labor muy loable en beneficio de los que quedaron al frente de la atención de la pandemia. Es una dignificación a su labor y les reconoce el esfuerzo en estos momentos tan difíciles”, aseguró.



La líder sindical consideró que la voluntad y gestiones del Gobernador también da certidumbre para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que en este momento no forman parte de la primera línea de atención al COVID-19, ya que los beneficios también se extenderán para ellos, en una segunda etapa.



“Sabemos que quedan pendientes pero se va a hacer en un segundo proceso, para que no tengan el miedo de que quedan fuera, porque muchos incluso por su condición de salud fueron enviados a casa”, señaló.



Josefina Molina, destacó que este proceso en el que mil 500 doctores, doctoras, enfermeras y enfermeros son beneficiados, se realizó con total libertad sindical.



“Se eligió al personal que se quedó al frente de la pandemia del COVID-19, fue una selección con total libertad sindical, no fueron elegidos por su afiliación dentro de la secretaria, eso es una excelente noticia que agradecemos”, finalizó.