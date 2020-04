El ciclo escolar 2019-2020 no está en peligro de perderse: SEE

Morelia, Michoacán, a 15 de abril de 2020.- Con el objetivo de que las y los niños cumplan desde casa con las metas de aprendizajes planteadas a través de las herramientas que la Federación y Michoacán pondrán a su disposición durante el periodo de contingencia, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), informó que el ciclo escolar 2019-2020 no está en riesgo de perderse debido a la emergencia sanitaria por COVID-19.



Lo anterior, luego de que se realizara una videoconferencia este martes con el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, y los secretarios de Educación de las 32 entidades federativas, en donde exhortó a todas y todos a sumar esfuerzos para continuar reforzando el trabajo escolar a distancia y cerrar el ciclo escolar con éxito.



En dicha reunión se reiteró que el programa “Aprende en Casa” usa como herramienta central el libro de texto gratuito y que alrededor de los contenidos de dichos libros se han producido programas de televisión, de radio, plataformas de internet y otros mecanismos diseñados para alcanzar las zonas donde no llegan los medios digitales.



Al respecto y durante su participación, el encargado del despacho de la SEE, Hector Ayala Morales, reconoció que la labor de las maestras y maestros es insustituible y señaló que frente a la contingencia su esfuerzo, creatividad y cercanía con las y los alumnos han permitido mantener activo el sistema educativo.



“Así nos lo han comentado padres y madres de familia que hoy, más nunca, valoran como todos nosotros, la importancia y trabajo del magisterio”, subrayó.



En este contexto y ante la reanudación de clases a distancia que se realizará a partir del 20 de abril, Ayala Morales invitó a las mamás y papás a que estén atentos de que sus hijos estén usando los libros de texto gratuito, den seguimiento a las clases por televisión y realicen las actividades allí propuestas.



Finalmente, Ayala Morales reconoció el trabajo de la SEP y se sumó al propósito de acercar a las figuras educativas, supervisores, directores, docentes, padres y madres de familia y alumnos, las herramientas para continuar con el mejor proceso posible para la educación en casa.



El propósito es que durante el periodo de educación en casa los alumnos se mantengan activos y produciendo evidencia del avance en sus aprendizajes, para que, al regresar al aula, se retome y concluya el ciclo cumpliendo las metas de aprendizajes esperados.



Es importante mencionar que para las y los docentes, se pondrán a disposición herramientas diseñadas para facilitar su trabajo, así como seminarios en línea para capacitarlos en su uso, todo diseñado con la empresa Google.



Además, la SEE informa que se han desarrollado también herramientas de apoyo para niñas, niños y jóvenes con alguna discapacidad, con el fin de hacer frente al aprendizaje en el hogar y brindado especial atención a las necesidades socio-emocionales provocadas por la pandemia, a través de valores como la empatía y solidaridad. Estas herramientas se pueden consultar en https://aulas.see.gob.mx, por lo que se pide a los trabajadores de la educación, padres, madres y alumnos a mantenerse al pendiente de lo que por estos medios se informe.