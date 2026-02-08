Tarímbaro, Michoacán, 7 de febrero de 2026.- Con una inversión de 3 millones 543 mil pesos, la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac) concluyó la construcción de la red de distribución de agua potable en la localidad de San José de la Trinidad, municipio de Tarímbaro.

Esta obra estratégica, ejecutada dentro del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua) 2025, forma parte de las acciones prioritarias del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las familias mediante el acceso a servicios básicos de calidad.

Olivia Cazarez Arreola, directora de la Ceac, explicó que los trabajos consistieron en la instalación de dos mil 429 metros lineales de tubería y la habilitación de 300 tomas domiciliarias, infraestructura que garantiza el suministro eficiente y seguro de agua directamente en los hogares de los habitantes de la comunidad.

Gracias a este proyecto, 623 habitantes de San José de la Trinidad cuentan ahora con un servicio regular, lo que impacta positivamente en la salud pública y el desarrollo social de la comunidad.

La inversión total se realizó bajo un esquema de aportación tripartita, donde el 50 por ciento fue aportación federal a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) delegación Michoacán, el 25 por ciento inversión estatal a través de la Ceac y el 25 por ciento de inversión municipal.