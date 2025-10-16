Charapan, Michoacán, 16 de octubre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró la rehabilitación de los tramos carreteros Charapan-Pamatácuaro-Sicuicho y San Antonio-San Isidro, que comprenden en total 23 kilómetros, con una inversión estatal de 38 millones de pesos.

El mandatario detalló que la rehabilitación de esta carretera, por donde transitan más de 5 mil vehículos al día, beneficia a alrededor de 14 mil habitantes de comunidades con autogobierno de los municipios de Charapan y Los Reyes, con trayectos seguros y más rápidos.

Ramírez Bedolla expuso que ahora es posible contar con una red carretera en buenas condiciones, con la aplicación ordenada de los recursos, lo cual ha permitido que en todos los municipios de la entidad el Gobierno de Michoacán se encuentre desarrollando obra pública como hospitales, carreteras, planteles educativos e infraestructura de primera necesidad.

Mientras que, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, explicó que los trabajos efectuados consistieron en deshierbe, limpieza de cunetas, alcantarillas, construcción de muros de mampostería, recuperación en frío, colocación de nueva carpeta asfáltica en caliente, riego de sello, así como colocación de señalamiento horizontal y vertical.

Además, resaltó que, durante la administración que encabeza el gobernador, se han rehabilitado más de mil 800 kilómetros de tramos carretero, de un total 3 mil 300 kilómetros que comprende la red estatal.

Acompañaron al gobernador, Nancy Torres Gerónimo, presidenta municipal de Charapan; Humberto Jiménez Solís, presidente municipal de Los Reyes; Eréndira Isauro Hernández, diputada local Distrito 05 Paracho; José Guadalupe Diego Cortés, presidente del concejo de la comunidad de San Isidro; Marcelino Martínez Reyes, presidente del concejo de Pamatácuaro; Arturo Jerónimo Mora, presidente del concejo comunal de Sicuicho; Luis Manuel Soto, representante de la comunidad de Nuevo Zirosto; y estudiantes y habitantes de la región.