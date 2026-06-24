Yurécuaro, Michoacán, 24 de junio de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró el Centro LIBRE para la atención integral y prevención de las violencias en mujeres de Yurécuaro, acompañado de la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Alejandra Anguiano González y del presidente municipal, Moisés Navarro.

Tras realizar un recorrido por las instalaciones, el mandatario recordó que este centro es uno de los 127 que funcionarán en todo el estado para la protección y defensa de los derechos de las mujeres en coordinación con el Gobierno de México, además de que dicha estrategia forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.