Morelia, Michoacán, 24 de junio de 2026.- Para que las personas tengan mayor claridad sobre sus derechos cuando enfrentan una agresión en su casa o negocio, el diputado Octavio Ocampo Cordova presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Michoacán con la que busca que quienes actúen para proteger su vida, la de su familia o su patrimonio cuenten con mayor respaldo legal.

“Lo que buscamos es que las víctimas tengan certeza de que la ley las protege cuando enfrentan una situación de peligro real dentro de su hogar o su lugar de trabajo”, señaló el legislador durante la sesión del Congreso.

Octavio Ocampo explicó que muchas personas son sorprendidas por delincuentes que ingresan de manera ilegal a sus viviendas o negocios y, en esos momentos, no saben hasta dónde puede llegar la agresión.

Además, el miedo a enfrentar problemas legales después de defenderse provoca que algunas víctimas duden en actuar, aun cuando su integridad o la de sus seres queridos está en riesgo.

Por ello, la iniciativa plantea reconocer como casos de legítima defensa situaciones en las que una persona entre o intente entrar sin permiso a una vivienda, negocio, parcela, huerta o rancho.

También contempla cuando alguien actúe para impedir delitos como robo, secuestro, extorsión, violación o cualquier conducta que ponga en peligro la vida o la seguridad de quienes se encuentran en el lugar.

La reforma propone modificar la fracción VI del artículo 27 del Código Penal del Estado para establecer que se presumirá legítima defensa cuando la agresión ocurra mediante violencia, durante la noche o a través de formas clandestinas de acceso.

Asimismo, señala que la persona agredida no estará obligada a abandonar el lugar antes de defenderse. La protección legal no aplicará cuando se demuestre que quien se defendió provocó intencionalmente la agresión o continuó ejerciendo violencia una vez que el peligro había terminado.