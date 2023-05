Impulso al deporte, educación y apoyo a madres solteras, propuestas de Aleida Itzel, presidenta del PRI Michoacán por un día.

Morelia, Mich., a 03 de mayo de 2023.

• En el PRI somos un partido que da oportunidad de participación a los jóvenes, los va formando y los capacita: Memo Valencia.



• Planilla territorial cumple con requisitos para integrar el Consejo Político Estatal, el cual en próximos días rendirá protesta.

Con propuestas para apoyar a las madres solteras sin empleo, el impulso al deporte y a la educación para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el estado, Aleida Itzel de 12 años, fue elegida como “Presidenta del PRI Michoacán por un Día”, en el marco del Día de la Niño y la Niña.

Aleida mostró su preocupación por involucrar a los adolescentes en actividades que les permita dejar el sedentarismo y conductas dañinas, como fumar.

“Pueden hacer deporte o muchas otras cosas además de estar en el celular, o haciendo cosas que no deben hacer, como fumar, ahora se da que los adolescentes fuman cigarro electrónico, el deporte los ayuda a desarrollarse”, dijo Aleida durante la rueda de prensa que presidió junto con Memo Valencia, presidente estatal del PRI.

Consideró de vital importancia perseguir sus sueños, en su caso, el de ser política.

“Le digo a los niños y jóvenes que le echen muchas ganas para que sean lo que sueñan en la vida, cumplan sus metas, no dejen atrás lo que les gusta solo por las personas que no quieren o sus papás no estén de acuerdo. Puedo ser una buena política, a mi papá le interesa ese tema y a mí también me gustaría ser una presidenta, estar en el partido del PRI, me gustaría ser candidata por el PRI”, mencionó Aleida.

Aleida recibió 74 “me gusta” en el video que subió junto a sus papás en la publicación de la convocatoria para el concurso promovido en la página de Facebook del PRI Michoacán, organizado por la Secretaría de Gestión y de Acción Social, encabezada por Jazmín Figueroa Ibarra, destacó el dirigente estatal, Memo Valencia, quien auguró un gran futuro a su homóloga y le ofreció el respaldo total del partido.

“Tengo fe, esperanza en que muy pronto Aleida sea una gran política y hará política en nuestro partido. Esa seguridad en el escenario es el reflejo de que tiene potencial, esperemos encauce ese potencial en nuestro partido porque tenemos la Chaviza Revolucionaria, que es una organización de la Red de Jóvenes por México. Somos un partido que le da oportunidad de participación a los jóvenes, los va formando, los va capacitando a través del IRH”, dijo Valencia Reyes.

Aleida recibió un regalo y su nombramiento de manos del dirigente estatal, Memo Valencia, además de encabezar la rueda de prensa, sostuvo reuniones con la estructura del partido, secretarios, organizaciones y sectores, así como con el ex presidente del PRI, Jaime Rodríguez y Wilfrido Lázaro Medina, ex alcalde de Morelia, con quienes delineó la próxima visita a Michoacán de la senadora Beatriz Paredes.

Durante el encuentro con los medios de comunicación, Memo Valencia destacó también que el “trabajo mata grilla y el trabajo se impuso al interior del partido” en la renovación del Consejo Político Estatal al ser electa una planilla única. Abundó se debió a Edna Martínez Nambo, secretaria técnica del Consejo Político Estatal, “por su habilidad para lograr consensos e interlocución con todos”.

Por su parte, Edna Martínez, destacó que en la planilla territorial se cuenta con priistas muy reconocidos, encabezados por Lupita Morales Ledesma y Valentín Rodríguez, “quien es un priista de toda la vida, y que sigue siendo priista de los que no se van a pesar de que pareciera que el barco no llega a buen puerto. Todos cumplieron con lo que marcaba el estatuto”.

En fecha aún por definir se realizará la sesión ordinaria de Consejo Político Estatal en la cual habrán de rendir protesta los 446 miembros de este máximo órgano de dirección del PRI para el periodo estatutario 2023-2026.