Imparte FGE conferencia sobre la importancia de excluir el Lenguaje Sexista en la sociedad

Con el objetivo de crear conciencia y sensibilizar sobre la forma que se expresan las y los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), este día, a través de la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos, llevó a cabo la conferencia denominada “El Lenguaje Sexista y los Perjuicios en la Administración Pública en Torno a los Roles y los Estereotipos de Género”.

Al inicio de esta actividad que se llevó a cabo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Rosario Berber Cerda, directora General Jurídica y de Derechos Humanos de la FGE, expresó la trascendencia de reivindicar los derechos y libertades de las mujeres; además, recordó que forman parte de las acciones que el Fiscal General del Estado, Adrián López Solís, ha implementado para el fortalecimiento de las áreas de atención, prevención y erradicación de la violencia contra la mujer.

Durante su participación, la activista, feminista, comunicadora y profesora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Gretel Eunice Castorena Escalera, dió a conocer que en la actualidad, el mundo está en constante cambio y con ello el lenguaje, que reproduce la realidad, una realidad basada en una estructura social patriarcal y androcéntrica, porque es a través del lenguaje que se da valor y se reconoce únicamente a los hombres, y por ello las mujeres se invisibilizan, excluyen, desvalorizan o subordinan.

Afirmó que un hecho concreto, es la resistencia a nombrar en femenino, incluso la la Real Academia Española (RAE), ha tardado en reconocer algunas palabras femeninas, las cuales es importante utilizar, por lo que recordó que antes de 1900 no se contaba con palabras como: ministra, presidenta, ingeniera, etcétera y que hoy es necesario utilizar.

Asimismo, manifestó que por generaciones las propias mujeres se han minimizado, por lo que sugirió que entre ellas mismas comiencen a aprender hablar en femenino, ya que lo que no se nombra no existe; aclaró que a pesar de que se ha manejado el lenguaje neutro genérico, este realmente no incluye y no representa a las mujeres.

En este sentido, Castorena Escalera, hizo hincapié que muchas veces en la sociedad las palabras en femenino denotan menosprecio o desvalorización, lo que para muchos puede ser ofensivo, dando como ejemplo algunas palabras como: zorra, perra, gata, entre otras.

Aunado a lo anterior, invitó a las y los presentes a comenzar a conversar, pensar, escribir y hablar con un lenguaje femenino, cada quien desde su trinchera, resaltando tres pilares importantes para hacer lo que son: el no subordinar, no excluir y no discriminar.

En este evento, también se contó con la presencia de la Fiscal Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, Ireri Moreno Cruz; la Coordinadora General del Centro de Justicia Integral para las Mujeres, Ma. Leticia Lugo Flores; la Fiscal de Investigación y persecución del Homicidio Doloso contra la Mujer y Feminicidio, Verónica Guzmán Pérez; la Directora de Comunicación Social, Magdalena Guzmán Rosas y el Director de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos, David Alejandro Morelos Bravo.