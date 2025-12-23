Madero, Mich.- Martes 23 de diciembre de 2025.- La mujer asesinada con arma blanca, quiene fue encontrada a la orilla del camino rústico Puente Coraza-Laguna Seca, en el municipio de Madero, ya está identificada, informaron autoridades policiales.

De acuerdo con las fuentes, la susodicha respondía al nombre de Columba S., de 23 años de edad, quien era vecina de la colonia Buenos Aires, en Villa Madero, y se desempeñaba como empleada en un bar.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen. La víctima fue hallada tirada en la mencionada ubicación durante la mañana del pasado lunes y unas personas la reportaron a los patrulleros locales.

Los oficiales acudieron al sitio junto con paramédicos, mismos que confirmaron el deceso de la fémina. Los uniformados delimitaron el perímetro y pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas iniciaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley, donde posteriormente fue identificado.