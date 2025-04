Hugo Rangel impulsa reconocimiento histórico a Ventura Gutiérrez Méndez en el Congreso

Morelia, Michoacán, a 02 de abril de 2025.- Al destacar desde la tribuna la lucha de Ventura Gutiérrez Méndez, como un michoacano que dignificó la causa migrante, con “su incansable batalla por los derechos de los ex braceros”, el diputado Hugo Rangel Vargas remarcó la urgencia de recuperar la memoria de quienes enfrentaron “la injusticia con convicción y resistencia”.

Acompañado del diputado Juan Carlos Barragán, la viuda de Ventura Gutiérrez, Alma Delia Fraile, el ex legislador Enrique Bautista y compañeros de lucha exbraceros, Hugo Rangel presentó una iniciativa de reforma para inscribir el nombre del activista puruandirense con letras de oro en el Muro de Honor del Congreso del Estado de Michoacán. Con este reconocimiento, el Congreso reivindicaría la deuda histórica con quienes, a pesar de haber entregado su vida al trabajo y la defensa de los derechos laborales, han sido invisibilizados por el sistema.

“Si no puedes tener la razón y la fuerza, escoge siempre la razón y deja que el enemigo tenga la fuerza. En muchos combates, puede la fuerza obtener la victoria, pero en la lucha, sólo la razón vence. El poderoso nunca podrá sacar razón de su fuerza, pero nosotros siempre podremos obtener fuerza de la razón”, remarcó el legislador local, citando al Subcomandante Marcos al resaltar la lucha de Ventura Gutiérrez.

Hugo Rangel enfatizó que Ventura Gutiérrez Méndez es un símbolo de la resistencia y la justicia social. Su trayectoria está ligada a la lucha de los exbraceros, quienes entre 1942 y 1964 fueron enviados a Estados Unidos a trabajar en condiciones adversas, con la promesa de un pago que nunca llegó. Su incansable activismo, dentro y fuera de México, lo convirtió en un referente de la dignidad obrera y la exigencia de derechos para quienes sostuvieron la economía binacional con su esfuerzo.

“Reconocer su nombre en el Muro de Honor del Congreso de Michoacán no es un acto simbólico, sino una declaración de principios: la justicia no caduca y la memoria no se borra. Es un compromiso con los migrantes, con los exbraceros y con cada trabajador que ha sido explotado y olvidado. Ventura Gutiérrez Méndez merece estar en la historia oficial, porque su lucha sigue vigente y su legado no puede quedar en el olvido” señaló el legislador.