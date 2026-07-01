Morelia, Michoacán, 1 de julio de 2026.- Ante el pronóstico de lluvias intensas que se prevé para los próximos días en gran parte del territorio estatal, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que la Coordinación Estatal de Protección Civil se mantiene en alerta para atender cualquier eventualidad derivada del temporal atípico que afecta a la entidad.

El encargado de la política interna hizo un llamado a la población a extremar precauciones, evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil.

Señaló que los pronósticos meteorológicos prevén lluvias muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo, rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora y oleaje de hasta dos metros en la Costa michoacana.

Zepeda Villaseñor explicó que estas condiciones son generadas por la influencia de circulaciones ciclónicas, canales de baja presión, el ingreso de humedad del océano Pacífico y un ambiente de inestabilidad atmosférica, por lo que existe vigilancia permanente sobre la evolución del fenómeno y sus posibles efectos en las diferentes regiones del estado.

Precisó además que, aunque la Depresión Tropical Cuatro-E no representa riesgo directo para el país, las condiciones meteorológicas continuarán favoreciendo precipitaciones importantes en Michoacán.

El secretario de Gobierno destacó que la administración estatal mantiene activados sus protocolos de prevención y respuesta, con personal operativo desplegado para monitorear ríos, presas, carreteras y zonas de riesgo, además de trabajar de manera coordinada con autoridades municipales y federales para atender cualquier contingencia que pudiera presentarse.

Finalmente, informó que el Gobierno del Estado tiene listos 256 refugios temporales para brindar atención y resguardo a la población en caso de ser necesario, por lo que reiteró el exhorto a actuar con responsabilidad, no exponerse de manera innecesaria durante las lluvias y reportar cualquier emergencia al 911 o a las autoridades de Protección Civil.