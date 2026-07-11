José Sixto Verduzco, Mich.- Viernes 10 de julio de 2026.- Un médico general fue localizado sin vida al interior de su consultorio, ubicado en la localidad de San José Huipana, municipio de José Sixto Verduzco. La Fiscalía General del Estado (FGE) ya investiga el caso.

De acuerdo con la información obtenida por este medio, las autoridades fueron alertadas sobre el fallecimiento de una persona en el inmueble, por lo que personal de la Fiscalía se trasladó al sitio para realizar las diligencias correspondientes.

En el lugar fue encontrado sin vida José Manuel R, de 69 años de edad, quien se desempeñaba como médico general. Junto al cuerpo fue localizada un arma de fuego, misma que fue asegurada por las autoridades como parte de la investigación.

Familiares dijeron a los agentes que la noche anterior el hombre decidió dormir en el consultorio, ya que al día siguiente tenía programadas consultas médicas en Puruándiro. Agregaron que por la mañana encontraron la puerta entreabierta y, al ingresar, hallaron al médico sin vida, por lo que solicitaron apoyo al número de emergencias 911.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mientras la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

AGENCIA RED 113