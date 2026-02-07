Morelia, Mich.- Sábado 07 de febrero de 2026.- Una persona del sexo masculino fue localizada asesinada en una de las jardineras de los edificios del fraccionamiento Torres del Tepeyac, aledaño a las colonias Irrigación y Guadalupe, trascendió en la cobertura noticiosa. Es el segundo homicidio registrado en menos de 12 horas en la capital michoacana, el primero ocurrió en Villas del Pedregal.

El hallazgo fue realizado por vecinos durante la mañana de este sábado, a pocos metros de la calle Tepeyac, y fue reportado al número de emergencias 911.

Posteriormente arribaron patrulleros municipales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del sujeto y delimitaron el perímetro.

Hasta el momento, la identidad del finado es desconocida. Era de complexión delgada y tenía entre 35 y 45 años de edad, vestía pantalón de mezclilla azul y chamarra azul marino. Fuentes policiales comentaron que al interfecto se le apreciaron varios golpes y huellas de arrastre.

Posteriormente acudió la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), la cual realizó las investigaciones correspondientes y trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.