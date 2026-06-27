Morelia, Michoacán, 27 de junio de 2026.- El registro de Gladyz Butanda Macías ante Morena por la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional representa una etapa donde las nuevas generaciones asumen la responsabilidad de dar continuidad a lo que se ha hecho bien.

La defensora de la transformación reconoció la necesidad de ofrecer a las y los michoacanos una nueva generación de servidores públicos que, más allá de la política, camine junto al pueblo y sea un perfil de trabajo, de resultados y que conozca el territorio y las necesidades de la población.

“Es momento de abrir paso a una nueva combinación: la energía de las nuevas ideas con la experiencia de quienes ya abrieron el camino, y que no solamente responden a esta necesidad de estar vigentes. Nosotros tenemos la fortaleza de que hacemos que las cosas sucedan”, subrayó.

Como parte de su nueva ruta territorial, Gladyz Butanda contribuye al fortalecimiento de la organización territorial de Morena, un movimiento que nació del pueblo y para el pueblo, llevando el mensaje de amor a la patria a todos los rincones del estado y que ha encomendado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Mañana domingo 28 de junio participará en una asamblea masiva en la Plaza de Toros Monumental de Morelia para refrendar el mensaje de fuerza y unidad, que sin duda será un parteaguas dentro de los recorridos que realiza por todo el territorio michoacano.