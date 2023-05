Gobierno Federal promete salvar zonas rurales, pero ofrece apoyo sin condiciones: Julieta Gallardo

Este gobierno prometió rescatar al campo y en cambio entrega apoyos sin reglas, con padrones opacos, sin transparencia, sin seguimiento y sobre todo haciéndonos cada vez más dependientes del exterior en materia de seguridad alimentaria, recalcó la diputada Julieta Gallardo Mora, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

La diputada por el Distrito de Puruándiro condenó la decisión federal de extinguir la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), que ahonda el desamparo en que la ausencia de políticas públicas efectivas para este sector ha generado durante este sexenio.

“Por ello en la última sesión del Pleno del Congreso emití un fuerte posicionamiento al respecto, pues es claro que el campo no les interesa, lo dejaron morir y nadie habla de lo sustancial a este tema, el dejar en el desamparo a miles de productores, los cuales van a tener que migrar, abandonar su actividad, o si tienen algún patrimonio rematarlo porque nadie va a financiar su actividad productiva, incluso se corre el peligro de fomentar esos intermediarios no formales de dudosa reputación”.

La también integrante de la Comisión de Desarrollo Rural destacó que este gobierno federal al aprobar en cuatro días una serie de 20 dictámenes y en uno solo de ellos desaparecer 18 instituciones, hace gala de su aplanadora legislativa, pero se olvida que los campesinos no son sus adversarios, ya que los está dejando en el desamparo.

“Es terrible el mensaje que se manda de reuniones previas del Presidente de la República con los senadores, justo antes de que la aplanadora legislativa haga lo que no habíamos visto. Entre los afectados de muerte está el campo y hago un llamado para que como sociedad estemos atentos, no podemos dejar que se siga concentrando de esa manera el poder, ya no hay una separación clara entre el poder ejecutivo y legislativo”.