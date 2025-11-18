Morelia, Michoacán; 18 de noviembre de 2025.- El Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) llevó a cabo el cierre de la décima edición de la Feria del Molcajete de San Nicolás de Obispo, evento que impulsa la economía de nuestras tenencias.

En el marco de la clausura, la titular de la Sefeco, Guadalupe Herrera Calderón, felicitó a las y los artesanos de San Nicolás de Obispo por este tipo de eventos, donde exponen sus piezas de calidad que elaboran con tanto esmero y creatividad.

Con una asistencia de más de 16 mil personas y una derrama económica aproximada de 1 millón 100 mil pesos, la décima edición de esta feria concluyó siendo todo un éxito que incentiva a los pobladores de la tenencia.

Como parte de la feria, también se llevó a cabo el significativo concurso artesanal, premiando a los artífices en las categorías de molcajete, metate tradicional, molcajete rústico y molcajete decorado, con un total de 21 artesanos participantes y 35 piezas inscritas.

El Gobierno de Morelia reafirma su compromiso de seguir promoviendo el desarrollo social y de comunidad desde las tenencias, con el objetivo de continuar construyendo el mejor lugar para vivir.