Gobierno de la República debe garantizar derecho a la salud de menores que padecen cáncer: Octavio Ocampo

Morelia, Michoacán, 21 de febrero de 2023.- El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova, exigió al gobierno de la República que se garantice el derecho a la salud de las y los mexicanos, especialmente de los menores que padecen algún tipo de cáncer.

El líder partidista reprobó y calificó como desafortunadas las declaraciones de la

Senadora de Morena, Lilia Margarita Valdez, que además es presidenta de la Comisión de Salud, quien habría señalado que su partido no quiere que los niños se enfermen de cáncer.

Cómo se recordará, en el marco del Día Internacional contra el Cáncer Infantil, el pasado 15 de febrero, la Morenista , declaró “nosotros no queremos traer aparatos sofisticados para meterlos y torturarlos más de lo que sufren por su enfermedad. Nosotros no queremos hospitales de cuarenta pisos para que nuestros niños estén bien atendidos. No, eso no es resolver el problema, el problema es que no se nos enfermen de cáncer”.

Por lo anterior, Octavio Ocampo se solidarizó con los padres de familia de las niñas y niños que padecen esta enfermedad, y exigió al gobierno de la República que garantice el derecho a la salud de las y los mexicanos, y de manera particular a la infancia que atraviesa por esta situación.

El ex presidente de Tuzantla y ex Presidente del Congreso Local, dijo que fue en este gobierno de Morena cuando se desaparecieron programas y apoyos que respaldaban a este sector, además de que ha sido evidente la falta de medicamentos oncológicos a las niñas y niños que enfrentan el cáncer.

Octavio Ocampo reiteró el llamado al gobierno de la República para que garantice el derecho universal a la salud, considerando la atención oportuna y adecuada para las niñas y niños que padecen esta enfermedad.

En México se estima que el cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad en niños de 5 a 14 años y la sexta en niños menores de cinco.